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Hosteslerin kullanılmış külotlu çorapları peynir ekmek gibi gidiyor

İngiltere'deki Manchester Havalimanı'da bazı hosteslerin kullanılmış külotlu çoraplarını ve ayakkabılarını satışa çıkarması, tabloid medyaya gündem oldu.

Sozcu.com.tr
09:16 -
Haberler Dünya
Hosteslerin kullanılmış külotlu çorapları peynir ekmek gibi gidiyor

Hosteslerin internet siteleri üzerinden açık artırmayla sattığı kıyafetlerin ciddi rakamlar getirdiği, kullanılmış bir külotlu çorabın 15 sterline (yaklaşık 110 lira) satıldığı belirtildi.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; açık artırma sitelerinde kaçmış kadın çorapları bile satılıyor. Bazı hostesler, ürünlerini tanıtmak için belden aşağı çektikleri fotoğrafları paylaşıyor

Manchester Havalimanı’nda çalışan birçok personel, bu ticaretin bazı havayolu çalışanı kadınlar için düzenli ekstra gelir kapısı olduğunu söyledi.

Bir havalimanı çalışanı, “Bir sürü kız bunu yapıyor. Eşyalarını satmak için açık artırma sitelerini kullanıyorlar. Ürünleri satın almak isteyenlerin sayısı şaşırtıcı. (Hostesler) Çok para almıyorlar, bu yüzden birçoğu ‘neden olmasın’ diye düşünüyor” dedi.

Bir kabin mürettebatı, “Bunu herkes yapıyor. Kullanılmış bir ayakkabı için 50 sterlin gibi bir şey kazanabiliyorsun, külotlu çoraplar da gidiyor” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme: android-time 09:19 19.06.2019
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