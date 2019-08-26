Husiler’den Suudi Arabistan hava üssüne saldırı

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Kral Halid Hava Üssüne SİHA’lar ile bombardıman gerçekleştirildiğini belirtti.

Seri, açıklamasında saldırının hava üssündeki iletişim merkezini hedef aldığını vurguladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyon güçlerinin devam eden ablukası ve saldırılarına dikkat çekilen açıklamada Husilerin Sözcüsü, saldırının buna karşı bir cevap olarak yapıldığına işaret etti.

Koalisyon güçlerinden bombardımana ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin Cazan kenti hedefli 6 balistik füze düşürüldü

Suudi Arabistan’ın liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki tarafından yapılan açıklamada, Yemen’in Sada vilayetinden terörist Husi milisleri tarafından fırlatılan 6 balistik füzenin düşürüldüğü kaydedildi.

Saldırıyı, Husilerin 10 balistik füzeyle bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük atak olarak duyurmasının ardından yapılan açıklamada Maliki, Husilerin sivilleri hedef almaya devam etmesinin koalisyon tarafından kendilerine verilen zararın büyüklüğünü yansıttığını belirtti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Cazan havalimanında Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları ve Apaçi helikopterlerinin bulunduğu noktanın ve kentteki bazı askeri mevzilerin Bedir 1 türünden 10 balistik füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

AA