Husilerden Suudi havalimanına füze: 26 yaralı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin bugün 02:21’de Uluslararası Abha Havalimanı’na bir “terör saldırısı” gerçekleştirdiğini belirtti.
Husilerin havalimanında binlerce sivil yolcunun kullandığı geliş salonunu vurduğunu kaydeden Maliki, saldırıda farklı uyruklardan 26 yolcunun yaralandığını aktardı.
Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan’daki Uluslararası Abha Havalimanı’na seyir füzesi attıklarını duyurdu. Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yayınlanan haberde, atılan füzenin hedefini vurduğu belirtildi.