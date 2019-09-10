Husilere ait cephanelikte patlama: 7 ölü

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Dubeyş, yaptığı açıklamada, Yemen’in Hudeyde kentinin güneyindeki ez-Zafaran mahallesinde Husilerin cephanelik olarak kullandığı plastik fabrikasında bir dizi patlama olduğunu belirtti.

Olayda 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 20’sinin de yaralandığını aktaran Dubeyş, patlamalar sebebiyle savaştan kaçan ailelerin sığındığı bazı evlerin de yıkıldığını söyledi.

Olaya ilişkin Husiler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler gözetiminde Husiler ile Yemen hükümeti arasında pazar günü gerçekleşen müzakerelerin ilk oturumundan birkaç saat sonra Hudeyde’de taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.