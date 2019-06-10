İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne hava saldırısı: 6 ölü, onlarca yaralı

Beyaz Baretliler kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Han Şeyhun ilçesinde işçilerin çalıştığı bir tarla ve Maarşurin köyündeki pazar yerinde dün geceden bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 6 sivil hayatını kaybetti, 39 sivil yaralandı.

Sivil Savunma, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesabı üzerinden, Han Şeyhun, Latamine, Kefer Zita ilçeleri ve Maarşurin’e düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu bölgelerin Rusya tarafından hedef alındığına dikkat çekerek, “İki Rus savaş uçağı Hmeymim’den kalkış yaptı” bilgisini paylaştı.