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İdlib’de Suriye ordusuna savaş uçağı düşürüldü iddiası

Suriye'de rejim karşıtlarının elindeki son kent olan İdlib'e yönelik Rusya destekli Suriye ordusunun havadan ve karadan saldırıları devam ediyor. Bugün bombardıman için havalandığı öne sürülen Suriye ordusuna ait bir uçağın İdlip kırsal alanında rejim karşıtları tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

20:40 -
Haberler Dünya

Suriye’nin kuzeybatısında, Hatay’ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne girdi. Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan 1,5 milyon nüfuslu İdlib, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin sığınmasıyla 4 milyona ulaştı. Bünyesinde 70 bin civarında silahlı militanı bulunduğu öne sürülen radikal dinci örgüt Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan ve ülkenin her yerinden gelen rejim karşıtlarının toplanması nedeniyle ‘Küçük Suriye’ olarak adlandırılan İdlib, Esad rejiminin hedefi haline geldi.

Hemen her gün Suriye ordusuna ait uçakların bombaladığı kentte, bugün bir uçağın muhalifler tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Bombardıman için İdlib semalarında uçan Suriye ordusuna ait Sukhoi-22 model savaş uçağının Han Şeyhun bölgesi yakınlarında düşürüldüğü ve uçağın pilotunun kendisini fırlatarak kurtulduğu öne sürüldü.  DHA

Son güncelleme: android-time 20:56 14.08.2019
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