BM: Binlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçtı

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye’nin kuzey batısında devam eden çatışmaların ortasında kalan 3 milyon kişinin güvenliğinden derin endişe duyduklarını söyledi. “Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtı” ifadesini kullanan Haq, son 4 ayda çatışmalar nedeniyle 500 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 okul ve bir sağlık merkezinin de çatışmalardan zarar gördüğünü belirtti.

İLGİLİ HABER BM: 250 binden fazla mülteci kimlik kartı aldı

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ’NDEKİ DURUM

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. AA