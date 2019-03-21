İdlib’e hava saldırısı: 5 kişi can verdi

İdlib’in batısında Freyke köyüne, güneydoğusundaki Şeyh Mustafa, Hamidiyye, Habit, Psida, Tel Aas ve El Fakii köyleri ile Kefer Ruma ilçesinin çevresine gece geç saatlerde hava saldırısı düzenlendi.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi sosyal medya hesaplarında, “Lazkiye’deki Hmeymim üssünden 6 Rus savaş uçağı saat 01.00 sularında kalkış yaparak saldırılar düzenledi” bilgisini paylaştı.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerine kadar süren hava saldırılarında aynı aileden dört çocuk ve baba hayatını kaybederken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri anneyi enkazdan yaralı kurtardı. Saldırıda ayrıca 4 sivil daha yaralandı.

Esad ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 152 sivil hayatını kaybetti, 445’ten fazla sivil yaralandı.