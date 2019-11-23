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Iggy Azalea hırsızların hedefi oldu! 2 milyon liralık mücevherleri çalındı!

Avustralyalı şarkıcı Iggy Azalea, hırsızların hedefi oldu. 29 yaşındaki şarkıcının evine giren zanlılar, 366 bin dolarlık değerli eşyayı çalarak kayıplara karıştı.

Sozcu.com.tr
09:11 -
Haberler Dünya
Iggy Azalea hırsızların hedefi oldu! 2 milyon liralık mücevherleri çalındı!

ABD merkezli TMZ’nin haberine göre, ünlü şarkıcı Iggy Azalea’nın sevgilisiyle birlikte Atlanta’da yaşadıkları evi hırsızlar tarafından soyuldu.

TMZ’nin polis kaynaklarından aldığı bilgiye göre olay sırasında genç şarkıcının evde yalnız olduğu öğrenildi.

Havanın yağmurlu olduğunu ve sevgilisi Playboi Carti’nin girmesi için arka kapıyı kilitlemediğini belirten Azalea, hırsızların silahlı olduğunu düşündüğü için odasından çıkmadığını söyledi.

 

Iggy Azalea.

 

Evden 366 bin dolar (2 milyon TL) değerinde mücevherat çalındığını öne süren Azalea, bunlar arasında özel yapım yüzükler, saatler, kolyeler ve küpeler olduğunu belirtti.

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son güncelleme: 09:21 23.11.2019
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