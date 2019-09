İhmalkarlık mı aşırı sıcaklar mı? Minik kız otomobilde can verdi

Amerika'nın New Mexico eyaletinde meydana gelen olayda iki yaşındaki Zariah Hasheme bakıcısının kendisini arabada unutması sonucu aşırı sıcaklık yüzünden can verdi. 40 yaşındaki bakıcı Tammie Brodes polis tarafından gözaltına alındı.

Altı defa düşük yaptıktan sonra hamile kaldığını ve küçük kızına kavuştuğunu söyleyen anne Demi Petrowiski ‘'İnsan kalemini unutur, çantasını unutur. Küçük bir kızı arabada nasıl unutur'' diyerek bakıcı kadın hakkında şikayetçi oldu.

10 DAKİKADA 20 DERECE ARTABİLİR

Bu olayla birlikte Amerika'da bu yıl arabada unutulup ölen çocukların sayısı 43'e yükseldi. Her yıl ortalama 38 çocuk benzeri olaylarda can verirken son on yılda bu rakam 818 oldu. Amerika'da araçlarda ölen çocuk rakamlarının en yüksek olduğu yıl ise 2018. Geçen yıl 7 haftalık bebekten 5 yaşına kadar 52 çocuk otomobilde aşırı sıcaktan can verdi.

Yetkililer arabanın içindeki sıcaklıklar sadece 10 dakikada 20 derece artabilir ve bu genellikle hipertermiye neden olur. Bir saat içinde, sıcaklıklar düşük olsa bile, araba sıcaklıkları 40 dereceden fazla artabilir. Sıcak araba ölümleri yaz aylarında daha sık görülmekle birlikte, hava serin olduğunda bile ortaya çıkabilir ‘' dediler.