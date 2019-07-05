İki kız kardeşten iyi haber!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 2 Temmuz günü evden çıkan iki kardeş İlknur ile Yağmur Küçük, geri dönmedi. Endişelenen Küçük çifti, polise kayıp ihbarında bulundu. 3 gündür haber alınamayan iki kardeşin bulunması için arama çalışması başlatıldı. KKTC Polis Genel Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

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“Küçük kardeşler halen bulunamamıştır. Söz konusu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.”

GİRNE’DE BULUNDULAR

KKTC’de 2 Temmuz günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan iki kardeş İlknur ile Yağmur Küçük, saat 20.00 sıralarında Girne’de, bulundu. Polis ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Duyarlılık gösterip polise yardımcı olan herkese teşekkür ederiz” denildi. DHA