İki yaşındaki evladına hediye aldı, içinden çıkanı görünce çığlığı bastı!

Mansfield kasabasında yaşayan Karla Roy adlı bir kadın, kızı Ruby’ye ikinci yaş günü için bir pijama takımı aldı.

Ürünü paketten çıkaran 23 yaşındaki anne, pijamanın altında bir hamam böceği olduğunu gördü.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Karla Roy, “Yeni kıyafetleri o giymeden önce genellikle yıkadığım için pijamaları paketten çıkardım, böcek bir anda düştü ve neredeyse çığlıklarla evi yıkıyordum” dedi.

ÜCRET İADESİ İÇİN ARAMIŞ AMA…

Olayın mide bulandırıcı olduğunu söyleyen Roy, “Sadece hamam böceği de değildi, her yerde yumurtaları da vardı” ifadelerini kullandı.

Etiketinde pijamaların Hindistan’da üretildiğinin yazdığını söyleyen Roy, “Oradan gelmiş olabilir, zira bildiğim kadarıyla bizim burada onlardan yok” dedi.

Primark’la ücret iadesini için iletişime geçen ve hiçbir şekilde kendisinden özür dilenmediğini anlatan Karla Roy, diğer insanları uyarmak için olayı Facebook hesabından paylaştığını söyledi.