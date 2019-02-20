İkinci randevu öncesi ilginç kampanya… Kendilerinden önce stilleri buluştu

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı ikinci barış görüşmelerinin Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gerçekleşeceğini duyurmasının ardından, düzenlenecek zirve ülkenin gündemine oturdu.

Vietnamlı bir berber ise, saçlarını Donald Trump veya Kim Jong-un modeli kestirmek isteyen müşterilerinden ücret almayacağını açıkladı.

Reuters haber ajansı kampanyayı yapan berberi görüntüledi. Saçını Kim Jong-un modeli kestiren 9 yaşındaki To Gia Huy, “Mutlu oldum çünkü insanlar Kuzey Kore liderine benzediğimi düşünecek” ifadelerini kullandı.

Kampanyayı başlatan berber Le Tuan Duong, eğlenmek amaçlı başlattığı kampanyaya gösterilen ilgi karşısında şaşırdığını belirtti.

Duong, “Barışı seviyorum ve savaştan çok nefret ediyorum. Ailemden çok sayıda kişi savaşlarda hayatını kaybetti, bu yüzden zirveyi çok destekliyorum” ifadelerini kullandı. Hanoi’deki Tuan Duong Güzellik Akademisi salonunda gerçekleştirilen kampanya 28 Şubat’a kadar sürecek.

Kim ve Trump zirvesinin de 27-28 Şubat’ta düzenlenmesi bekleniyor.