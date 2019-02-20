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İkinci randevu öncesi ilginç kampanya… Kendilerinden önce stilleri buluştu

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşecek zirve öncesinde bir berber ilginç bir kampanyaya imza attı. Berber, saçlarını iki lider gibi yaptırmak isteyenlerden para almayacağını açıkladı.

13:03 -
Haberler Dünya
İkinci randevu öncesi ilginç kampanya… Kendilerinden önce stilleri buluştu

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı ikinci barış görüşmelerinin Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gerçekleşeceğini duyurmasının ardından, düzenlenecek zirve ülkenin gündemine oturdu.

Saçlarını Trump modelinde kestirmek isteyen 66 yaşındaki Le Phuc Hai.

Vietnamlı bir berber ise, saçlarını Donald Trump veya Kim Jong-un modeli kestirmek isteyen müşterilerinden ücret almayacağını açıkladı.

Le Phuc Hai ise, “Trump’ın saçlarını seviyorum ve yaşıma uyuyor” dedi.

Reuters haber ajansı kampanyayı yapan berberi görüntüledi. Saçını Kim Jong-un modeli kestiren 9 yaşındaki To Gia Huy, “Mutlu oldum çünkü insanlar Kuzey Kore liderine benzediğimi düşünecek” ifadelerini kullandı.

To Gia Huy saçını Kuzey Kore lideri gibi kestirdi.

Kampanyayı başlatan berber Le Tuan Duong, eğlenmek amaçlı başlattığı kampanyaya gösterilen ilgi karşısında şaşırdığını belirtti.

Kampanyayı başlatan berber Le Tuan Duong.

Duong, “Barışı seviyorum ve savaştan çok nefret ediyorum. Ailemden çok sayıda kişi savaşlarda hayatını kaybetti, bu yüzden zirveyi çok destekliyorum” ifadelerini kullandı. Hanoi’deki Tuan Duong Güzellik Akademisi salonunda gerçekleştirilen kampanya 28 Şubat’a kadar sürecek.

Kim ve Trump zirvesinin de 27-28 Şubat’ta düzenlenmesi bekleniyor.

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