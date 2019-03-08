İkiyüzlü Harry… Doğayı koruma etkinliğine gitti jet kiralamış

Çarşamba günü Londra’daki Wembley Arena’da düzenlenen çevre etkinliği WE Day UK’e katılan ve 12.000 kişiye ilham verici bir konuşma yapan Dük Harry’nin aslında insanları kandırdığı ve söyledikleriyle yaptıklarının birbiriyle çeliştiği ortaya çıktı.

Etkinliğe katılan ve “Üzerinde yaşadığımız dünyaya zarar vermeyi bırakıp harekete geçmeliyiz. Uyanmalıyız ve dünyayı korumalıyız” diyen 34 yaşındaki Harry’nin bu etkinlikten 2 gün önce Londra’dan Birmingham’a helikopterle gittiği ortaya çıktı. Toplu taşıma yerine doğaya zarar veren helikopterle seyahat eden Harry, İngiliz basını tarafından, “İkiyüzlü Harry” başlığıyla gündeme getirildi.

İngiliz basını Harry ile eşi Meghan Markle’ın doğayı bu tür konularda önemsemediğini yazdı. İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun, “Meghan geçen haftalarda New York’tan Londra’ya gitmişti. Meghan arkadaşı Amal Clooney ile birlikte özel jete binmişti. Özel hava taşımacılığı en büyük karbon ayak izini bırakıyor” ifadesini kullandı.

İngiliz basını Harry’nin Londra’dan Birmingham’a trenle 80 dakikada gidebileceğini hatırlatarak maliyetinin ve doğaya zararının da daha az olacağını yazdı.