İklim değişikliği gösterisinde arbede… Eylemciyi darp ettiler!

İngiltere’nin başkenti Londra’da iklim değişikliğine karşı gösteri yapmak isteyen Extinction Rebellion grubundan bir eylemci, sabah saatlerinde trenin üstüne çıkınca başına gelmeyen kalmadı.

Canning Town istasyonunda yaşanan olayda adı açıklanmayan eylemci, trenin kalkmaması nedeniyle öfkelenen kalabalık tarafından aşağıya indirilmek istendi.

Uzun süre direnen eylemci en sonunda kalabalığa yenik düştü.

Aşağıya düşen eylemci kalabalık tarafından darp edilirken, o anlar istasyonda bulunanlar tarafından kaydedildi.