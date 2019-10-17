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İklim değişikliği gösterisinde arbede… Eylemciyi darp ettiler!

İngiltere'de iklim değişikliğine karşı gösteri yapan bir eylemci, sabah saatlerinde yoğunluk yaşayan bir tren istasyonunu seçtiğine pişman oldu. Tren kalkmayınca işlerine gidemeyen öfkeli kalabalık, trenin üstünden indirdikleri eylemciyi darp etti.

Sozcu.com.tr
12:46 -
Haberler Dünya

İngiltere’nin başkenti Londra’da iklim değişikliğine karşı gösteri yapmak isteyen Extinction Rebellion grubundan bir eylemci, sabah saatlerinde trenin üstüne çıkınca başına gelmeyen kalmadı.

Canning Town istasyonunda yaşanan olayda adı açıklanmayan eylemci, trenin kalkmaması nedeniyle öfkelenen kalabalık tarafından aşağıya indirilmek istendi.

Uzun süre direnen eylemci en sonunda kalabalığa yenik düştü.

Aşağıya düşen eylemci kalabalık tarafından darp edilirken, o anlar istasyonda bulunanlar tarafından kaydedildi.

Darp İngiltere
Son güncelleme: 12:52 17.10.2019
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