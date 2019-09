İklim protestoları dünyayı sokağa döktü!

Küresel İklim Grevi haftası çerçevesinde dünyanın birçok ülkesinde yediden yetmişe milyonlarca kişi sokağa döküldü. Türkiye dahil 150 ülkede gerçekleşen Küresel İklim Grevi’nin İstanbul’daki adresi Kadıköy oldu. Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda toplanan yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekti. Greve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve genç aktivist Atlas Sarrafoğlu da destek verdi.

AVUSTRALYA

Avustralya’da yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerin ardından Hindistan, Hong Kong ve Tayland’da da küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla toplantı, yürüyüş ve gösteriler yapıldı.

HİNDİSTAN

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Konut ve Kent İşleri Bakanlığı önünde toplanan onlarca öğrenci ve çevreci aktivist, “İklim için harekete geçin!”, “Temiz hava solumak istiyoruz!” şeklinde slogan attı.

HONG KONG

Hong Kong’da ise ellerinde dövizler taşıyan 50 kişi, liman bölgesinde “Kirliliği durdur!” sloganı eşliğinde yürüdü. İklim değişikliğinin gelecek nesillerin ciddi şekilde etkileneceğine dikkati çeken yürüyüşün düzenleyicisi Dhanada Mishra, gençlerin yöneticilerden geleceklerini riske atmamalarını talep etmelerinin doğal olduğunu vurguladı.

TAYLAND

Tayland’da ise Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, hükümetin 2025’e kadar kömür enerjisini yasaklaması ve 2040’a kadar da fosil yakıtlar yerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklara dönülmesi talebinde bulundu.

ALMANYA

Almanya'da öğrenciler, iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sokaklara döküldü. Ülke çapında yaklaşık 550 bölgede öğrenciler derslere katılmayarak iklim değişikliği ve beraberinde getireceği sorunlara dikkat çekmek amacıyla protesto eylemleri gerçekleştirdi. Bu gösterilerin en büyüğü ise başkent Berlin'de yapıldı. ‘Gelecek için Cumalar (Fridays For Future)' adı altında gerçekleştirilen protesto gösterisine yuvaya giden küçük çocuklardan lise öğrencilerine kadar her yaştan on binlerce çocuk ve genç katıldı.

BELÇİKA

Protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıkta Avrupa Birliği (AB) kurumları yakınındaki Schuman Meydanı’na kadar yürüdü. Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

ABD

“Küresel iklim grevi” başlığıyla bugün dünya çapında düzenlenen protesto kapsamında binlerce eylemci, Washington’ın merkezinde ve Amerikan Kongre binasının yanında yer alan “National Mall” adlı parkta bir araya geldi. Çevreyle ilgili slogan atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump’ı da iklim politikaları nedeniyle eleştirdi. Protestocular, ellerinde, “Ortada bir B gezegeni yok”, “Şimdi harekete geçme zamanı”, “Küresel iklim acil durumu ilan edin” ve “Eğer dünya ölürse, ekonominiz de hayatta kalamaz” yazılı dövizler taşıdı.

FRANSA

Paris’te binlerce çevreci, pek çok hareketin çağrısıyla küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Nation Meydanı’nda toplandı. Ana yolları kullanarak Bercy Caddesi’ne kadar yürüyen göstericiler, çevreyle ilgili slogan attı, pankartlar taşıdı. Strasbourg, Rouen, Pau, Saint-Etienne, Nantes, Marsilya ve Lyon gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi. Göstericiler, siyasetçilerden “iklim değişikliği sorununa karşı acil eyleme geçmelerini” talep etti. Paris’teki eyleme 9 bin 400 kişinin katıldığı kaydedildi.

İNGİLTERE

İngiltere’nin başkenti Londra’da parlamento etrafında toplanan binlerce gösterici, küresel iklim grevi kapsamında gösteri yaptı. Çok sayıda ilkokul öğrencisinin de katıldığı gösteride “Siz yaşlılıktan, biz ise iklim değişikliğinden öleceğiz,” “Çevre soykırımını durdur,” “Biz de tıpkı okyanuslar gibi yükseleceğiz” yazılı pankart ve dövizler taşındı. Göstericilerin ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı hedef alan eleştirel dövizler de taşıdığı görüldü.

İSVEÇ

İsveç’in başkenti Stockholm’de de binlerce çevreci ve öğrenci sokağa çıktı. Medborgarplatsen Meydanı’nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi küresel ısınmaya neden olan politikalar aleyhinde sloganlar attı.

PAKİSTAN

Ülkenin başkenti İslamabad dışında Karaçi, Lahor, Peşaver, Killa Abdullah, Gilgit, Faysalabad ve Çitral gibi büyük kentlerde toplanan vatandaşlar düzenlenen yürüyüşte özellikle Pakistan için büyük tehlike arz eden susuzluk ve buzulların erimesine dikkati çekti.