İmamoğlu bu kez de İtalyan basınına konuştu: Korkum yok

Gazete, İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerini kazanarak “herkesin imkansız olduğunu düşündüğü” bir şeyi başardığını ve “mucize adam” haline geldiğini yazdı. Söyleşiyi yapan La Stampa muhabiri Marta Ottaviani, “Fakat yeni belediye başkanı, fazla heyecana kapılmıyor ve Erdoğan’ın ezici gücünü yenmek için yıllarca çalışmak gerekeceğini biliyor” ifadelerini kullandı.

BBC’nin La Stampa’dan aktardığı habere göre AKP’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebine ilişkin olarak “YSK’nın alacağı karardan korkup korkmadığı” sorulan İmamoğlu, “Ben rahatım. Bu itirazların hiçbir hukuki zemini yok, kanıtsız iddialara dayanıyorlar. YSK’nin itirazları reddedeceğine eminim” yanıtını verdi.

‘AMACIM İŞBİRLİĞİNE DAYALI SİSTEM’

İmamoğlu, gazetenin “İstanbul’da halen çok sayıda belediye AKP’nin elinde. Sizi zora sokmak için ellerinden geleni yapacaklarını düşünmüyor musunuz?” şeklindeki sorusunu, “Benim amacım karşılıklı işbirliğine dayalı bir sistem kurmak. Herkesin benimle çalışılabileceğini bilmesini istiyorum” diye cevapladı.

AKP’nin İstanbul belediyesi kasasını “borçlarla dolu olarak” teslim ettiği iddialarının sorulması üzerine de İmamoğlu, “İstanbul’un ekonomik sorunları olduğunu biliyoruz. Ama öte yandan İstanbul’un büyük bir zenginlik üretme kapasitesi de var. Bu durumu çözüme kavuşturmak için bir plan üzerinde çalışıyoruz ve iyimseriz” dedi.

‘AZINLIK KAVRAMINA YER YOK’

La Stampa, İmamoğlu’na “Seçilmenizde Kürtlerin belirleyici rolü oldu. Bu azınlık için ne yapacaksınız?” diye de sordu. İmamoğlu’nun yanıtı, “Etnisite ya da din temelli bir yönetimim olmayacak. Benim yönetim felsefemde azınlık kavramına yer yok” şeklinde oldu.

İmamoğlu, Türkiye’nin mevcut durumunu nasıl gördüğü şeklindeki bir soruyu da, “Her ülkenin çözmesi gereken sorunları vardır. Türkiye şu anda demokrasi alanında yetersiz, fakat daha fazla demokrasi için verilen büyük bir mücadele de var. Her tecrübeden ders almak gerekir. Ben Türkiye’de özgürlük arayışının demokrasi yoluna akacağına inanıyorum” sözleriyle yanıtladı.

La Stampa’nın, “Erdoğan İstanbul’un gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanı olarak görülüyor. Bu fikre ne kadar katılıyorsunuz? Bununla kıyas edilmekten korkmuyor musunuz?” şeklindeki sorusuna İmamoğlu’nun yanıtı şöyle oldu:

“Benim fikrimin o kadar önemli olduğunu sanmıyorum. Erdoğan’ın çok sevildiğini hatırlıyorum, ben o dönemde çalışan bir öğrenciydim. Ben iyi bir belediye başkanı olarak hatırlanmak için çalışacağım. En iyisi olmasa da İstanbul’un gelmiş geçmiş en demokratik belediye başkanı.”