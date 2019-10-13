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İngiliz Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesinin Türkiye'nin Suriye harekatına ilişkin ciddi endişeleri olduğunu söyledi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çatışmaya son vererek diyalog yoluna gitmesi çağrısında bulundu.

00:24 -
Haberler Dünya
İngiliz Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı!

İki lider Cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Boris Johnson, Türkiye’nin Suriye operasyonunun bölgedeki insani durumu kötüleştirebileceği ve IŞİD’e karşı kat edilen ilerlemeye zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Johnson’ın sözcüsü “Başbakan İngiltere’nin Türkiye’nin askeri harekatını destekleyemeyeceği konusunda net mesaj verdi. Cumhurbaşkanı’na operasyonu sonlandırması ve diyaloğa geçmesi yönünde teşvik etti. İngiltere ve uluslararası ortakların ateşkese yönelik görüşmeleri desteklemeye hazır olduğunu söyledi” dedi.

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