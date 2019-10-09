İngiliz basınının gündemi Türkiye-Suriye sınırındaki hareketlilik

Trump’ın açıklamalarıyla kafa karışıklığı yarattığını belirten Guardian, Türkiye’nin ise tehditlere boyun eğmemekte ısrarcı olduğunu yazdı. Gazete Trump’ın siyasi olarak içinde bulunduğu ikilemi, “Söylemindeki u dönüşleri ve karışık mesajlarıyla Trump, kamuoyu önünde de, selefi Obama’yı da kısıtlamış olan siyasi iklimleri kabullenmek durumunda kalıyor. Türkiye ile halihazırda zayıf olan ilişkileri daha da kötüleştirmeyi göze alamaz ve NATO müttefikiyle askeri bir çatışma içine giremez. Öte yandan, özellikle Cumhuriyetçi Parti içinde, ABD’nin IŞİD’le savaşında birçok kayıp veren Kürtlere ABD’de ciddi bir destek var” ifadesiyle yorumluyor.

Gazeteye konuşan akademisyen Nicholas Danforth ise Türkiye’nin ikilemini, “Trump’ın tahmin edilemezliği, Ankara için iki tarafı keskin bir kılıç gibi. Sorun şu; Türkiye’nin Suriye’deki alansal kazanımları hızlı ve açık seçik olacaktır. Ama Washington’ı aleyhine çevirmenin bedelini daha yavaş ödeyecektir” sözleriyle paylaşıyor.

INDEPENDENT: TRUMP’IN SÖZLERİNİ MANŞETE TAŞIDI

Independent ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın askerlerini Suriye’nin kuzeydoğusundan çekme kararının İngiltere’yi de heyecanlandırdığına dair sözlerini gündeme taşıyor ve Trump’ın bu iddiasının İngiliz yetkilileri şaşırttığını yazıyor. Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada “İngiltere bu kararı büyük heyecanla karşıladı. Bildiğiniz gibi onların da orada askerleri var” demişti.

Gazete, Dışişleri Bakanlığı’nın Orta Doğu’dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison’ın ise Trump’ın İngiltere’ye dair bu fikri “nereden çıkardığını bilmediklerini” söylediğini ve milletekillerinin Türkiye’nin bölgedeki tek taraflı operasyonuna karşı olduklarını belirtiyor.