İngiliz hükümetinin ‘anlaşmasız Brexit’ senaryosu basına sızdı

Sunday Times gazetesi, İngiliz hükümetinin son bir ay içinde hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosunu yayımladı. Gazeteye sızdırılan “Sarı Çekiç Operasyonu” başlıklı dosyada, anlaşmasız Brexit'in ardından ülkenin karşılaşacağı krizler sıralanıyor.

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ÜLKEYİ BEKLEYEN KAOS

Dosyaya göre anlaşmasız Brexit'in ardından İngiltere'yi bekleyen “kaos senaryosu”nda şunlar yer alıyor:

“İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır oluşturulacak. Bu bölgede protesto eylemlerini tetikleyecek ve İngiltere, özerk yönetimi olan bölgeye “doğrudan müdahale”ye mecbur kalacak.

AB sınırlarında yaşanacak gümrük gecikmeleri ülkeye petrol girişini aksatacak. Bundan başta Londra olmak üzere ülkenin güneydoğusu olumsuz etkilenecek. Fransa üzerinden İngiltere'ye gelen kamyonların yüzde 85'i gümrüğe takılacak, 2 günü aşan gümrük gecikmeleri yaşanacak. Limanlarda gümrük işlemlerinde önemli gecikmeler yaşanacak.

AB havalimanlarında, İngiltere ile AB arasındaki tren seferlerinde, kara yolu geçişinde ve taraflar arasında feribot seferlerinden rötarlar yaşanacak.

İngiltere'ye giren ilaçların 4'te 3'nün AB üzerinden gelmesi nedeniyle ilaç tedarikinde uzun gecikmeler oluşacak. Bazı ilaçlar için stoklama yoluna gidilebilse bile, kısa ömürlü ilaçlarda sıkıntı yaşanmasının önüne geçilemeyecek. İlaç tedarikindeki aksamalar ülkedeki hayvancılığı da etkileyecek. Anlaşmasız Brexit, baş gösterebilecek salgın hastalıklarla mücadeleyi de zorlaştıracak.

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Taze gıda tedarikinde yaşanacak sıkıntılar fiyat artışlarını beraberinde getirecek, bu da toplumun yoksul kesimini olumsuz etkileyecek. Brexit tarihinin sonbahara gelmesi de ülkenin kendi üretim sezonunun sona ermiş olması nedeniyle taze gıda tedarikini olumsuz etkileyecek.

Büyük şirketler anlaşmasız Brexit planlamasını yapmış olsa da küçük ve orta boy işletmelerin hazırlık düzeyi düşük olduğundan, bu senaryodan en fazla onlar olumsuz etkilenecek.

İngiltere çapında yaşanabilecek protesto gösterileri ülkenin polis gücünün önemli bir kısmının bu olaylara sevk edilmesine yol açacak.”

BREXİT’İ ERTELEME PLANLARI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi AB’den 31 Ekim’de anlaşma olsun veya olmasın ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor. Öte yandan, Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekilleri ile muhalefet partileri anlaşmasız Brexit’i engellemek için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor.

İngiliz basınında yer alan en güçlü senaryoya göre, muhalif blok bir güvensizlik oylamasıyla Johnson hükümetini devirecek. Üzerinde anlaşılacak bir ismin kuracağı geçici hükümetle önce Brexit tarihi ertelenecek, ardından da ülke erken seçime götürülecek. Ancak Johnson’ın güvensizlik oylamasını kaybetmesi durumunda istifa etmeyi reddedebileceği yorumları yapılıyor. Johnson’ın istifa etmek yerine Brexit tarihinden sonraki tarih için erken seçim kararı alabileceği ve ülkeyi AB’den fiili durum oluşturarak ayırmayı planladığı iddiası da gündemde.

Milletvekilleri, 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit’i de yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB’nin de onayıyla Brexit’i 31 Ekim’e ertelemişti. İngiltere, 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almıştı. AA