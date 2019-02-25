İngiliz Kraliyet Ailesi’nde soğuk şaka! ‘Çocuk benden mi?’

Asni kentinde bir okulu ziyaret eden Sussex Dükü ve Düşesi, yaklaşan ebeveynlikleri konusunda öğretmenlerden gelen tebrikleri kabul etti.

BBC tarafından çekilen görüntülerde, bir öğretmenin “Hamileliğiniz nedeniyle sizi tebrik etmek isterim” sözleri üzerine Prens Harry, eşine dönerek “Bekle, sen hamile misin?” diye sordu.

Hamileliğinde yedi ayı geride bıraktığı belirtilen Meghan Markle ise eşine “Sürpriz” diyerek yanıt verdi. Harry’nin “Benden mi?” diye sorması üzerine Düşes gülmekten katıldı.