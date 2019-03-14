İngiliz parlamentosu Brexit ertelemesini oylayacak

Hükümetin, bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda oylanacak Brexit ertelemesine ilişkin önergesinde, erteleme girişimine “20 Mart'tan önce bir anlaşmanın parlamentoda onaylanması halinde” koşulu getirilmesi dikkati çekti.

Hükümet önergesinde, Brexit’in “bir defaya mahsus” 30 Haziran’a kadar ertelenmesi yer aldı.

Milletvekillerinin hükümet önergesine verdiği değişiklik teklifleri de bugün parlamentoda oylanacak.

Verilen 4 değişiklik teklifi arasında yeni bir referanduma gidilmesine yetecek bir süre için Brexit’in ertelenmesi de bulunuyor.

İLGİLİ HABER Brexit Başmüzakerecisi sonunda patladı: Ne istediğinizi söyleyin

Diğer değişiklik tekliflerini ise Brexit konusunda bir dizi farklı oylamayla parlamentonun nabzının tutulması, yeni bir yaklaşımla müzakerelere başlamaya yetecek bir süre için Brexit’in ertelenmesi ve hükümetin eski Brexit anlaşmasını parlamentoya yeniden sunmasının engellenmesi oluşturdu.

İKİ KERE REDDEDİLDİ

Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşması Avam Kamarası’nda 15 Ocak'ta ve 12 Mart’ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Parlamento dün yapılan oylamada da ülkenin AB’den hiçbir koşulda anlaşmasız ayrılmaması yönündeki teklife destek vermişti.

Ancak parlamentodaki önerge oylamaları yasal bağlayıcılığa sahip bulunmuyor.

İLGİLİ HABER Brexit öncesi sterlin değer kaybetti

İngiltere’nin AB’den 29 Mart’ta ayrılma zorunluluğu daha önce parlamentodan geçen Brexit Yasası’nda yer alıyor.

Parlamentonun anlaşmasız ayrılığa karşı ortaya koyduğu iradeyi hayata geçirmek, May hükümetinin inisiyatifinde bulunuyor.

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52’yle Brexit kararı almıştı.

Ayrılık sürecini 29 Mart 2017’de resmen başlatan İngiltere’nin normal takvime göre 29 Mart’ta AB’den resmen ayrılması gerekiyor.

AA