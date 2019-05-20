İngiliz siyasetinde milkshake devri! Son kurban Farage oldu

İngiltere’de Brexit çıkmazı sürerken, siyasetçilere olan öfke de giderek artıyor. Ülkede son dönemde ‘milkshake’ kullanılarak yapılan protesto gösterileri dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde İslam karşıtı söylemleri ile tanınan aşırı sağcı protesto grubu İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson, Avrupa Parlamentosu seçimleri için yürüttüğü kampanya sırasında bir seçmenin içeceğinin hedefi olmuştu.

Robinson’dan günler sonra bu kez hedef Brexit Partisi lideri Nigel Farage oldu. Partisinin etkinliği için Newcastle’a giden Farage, aracından indikten sonra üzerine milkshake fırlatıldı.

Neye uğradığını şaşıran Farage, korumalarına ‘Buna nasıl izin verdiniz?’ diye çıkıştıktan sonra aracına geri dönerek olay yerinden ayrıldı.

İngiliz polisi ise olayın ardından bir kişiyi gözaltına aldı.