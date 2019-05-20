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İngiliz siyasetinde milkshake devri! Son kurban Farage oldu

İngiltere'de giderek artan 'Milkshake' protestolarının son hedefi Brexit Partisi lideri Nigel Farage oldu.

Sozcu.com.tr
15:58 -
Haberler Dünya
İngiliz siyasetinde milkshake devri! Son kurban Farage oldu

İngiltere’de Brexit çıkmazı sürerken, siyasetçilere olan öfke de giderek artıyor. Ülkede son dönemde ‘milkshake’ kullanılarak yapılan protesto gösterileri dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde İslam karşıtı söylemleri ile tanınan aşırı sağcı protesto grubu İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson, Avrupa Parlamentosu seçimleri için yürüttüğü kampanya sırasında bir seçmenin içeceğinin hedefi olmuştu.

Farage şehre geldiğinde keyifli haliyle dikkat çekiyordu.

Robinson’dan günler sonra bu kez hedef Brexit Partisi lideri Nigel Farage oldu. Partisinin etkinliği için Newcastle’a giden Farage, aracından indikten sonra üzerine milkshake fırlatıldı.

 

Protestonun ardından Farage’ın keyfi kaçtı.

Neye uğradığını şaşıran Farage, korumalarına ‘Buna nasıl izin verdiniz?’ diye çıkıştıktan sonra aracına geri dönerek olay yerinden ayrıldı.

Protestocu böyle gözaltına alındı.

İngiliz polisi ise olayın ardından bir kişiyi gözaltına aldı.

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Son güncelleme: android-time 16:12 20.05.2019
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