İngilizleri ayağa kaldıran fotoğraf: Boris’i ötelediler

Fransa’da gerçekleşen G-7 Zirvesi’nin kapanışında G-7 ülkeleri ve diğer davetli ülke liderleri ve temsilcileri bir aile fotoğrafı çektirdi. Etkinlik boyunca en çok konuşulan ülke hiç kuşkusuz Avrupa Birliği’nden sancılı bir ayrılık süreci yaşayan İngiltere’ydi. Öyle ki İngiltere’nin çiçeği burnunda başbakanı Boris Johnson, başta Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel olmak üzere Avrupa Birliği yetkilileriyle yoğun görüşme gerçekleştirdi.

Trump ile ticaret anlaşması konusunu gündeme getiren Johnson’ın dün gece çekilen aile fotoğrafında adeta “köşeye atılması” İngiliz basınının gündemine oturdu. Uluslararası ajansların servis ettiği fotoğraflarda Almanya, Japonya, ABD, Fransa, İtalya, Kanada ve İngiltere’nin yani G-7 ülkesi liderlerinin yanı sıra Mısır lider Sisi, Güney Afrika lideri Cyril Ramaphosa ve Ruanda’nın lideri Paul Kegame gibi isimler de yer aldı.

Fakat aile fotoğrafında dikkat çeken detay, Osmanlı torunu olarak da bilinen Boris Johnson’ın adeta ötelenmesiydi. Bugün sona erecek zirvede Trump çifti, Macron çifti ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile birlikte Kanada Başbakanı Justin Thrudeau yan yana görüntülendi. İtalya başbakanı Conte ile Merkel arasında 3 kişi varken Johnson grubun en sonunda yer alıyordu. Öyle ki kendisine en yakın G-7 ülkesi lideri olan Shinzo Abe’yle arasında 4 kişi bulunan Johnson’ın yanındakiler Mısır’ın darbeci generali Sisi, Güney Afrika lideri Cyril Ramaphosa ve Ruanda’nın lideri Paul Kegame’ydi.

İngiliz basını, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın da ön sırada en uçta olduğunu hatırlatarak, “Johnson sıranın diğer ucunda Donald Tusk olduğu için kendini teselli edebilir” yorumunu yaptı.