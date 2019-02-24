İngiltere’de Brexit oylaması 12 Mart’a ertelendi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile müzakere edip uzlaştığı ama Londra’daki parlamentonun ezici çoğunlukla reddettiği AB’den çıkış (Brexit) anlaşmasıyla ilgili çıkmaza saplandı. May, bu hafta parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasını 12 Mart’a ertelediğini açıkladı. Oysa daha önce revize edilmiş anlaşmayı 27 Şubat’a kadar parlamentoya sunma sözü vermişti.

Mısır’da yapılan Arap Birliği-Avrupa Birliği Zirvesi’ne hareket etmeden önce basına açıklamalarda bulunan May, İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakeresinin bu hafta da devam edeceğini söyledi.

”Ekibim bu hafta da Brüksel’de olacak. Dolayısıyla anlaşmayı bu hafta parlamentoya sunmayacağız ama 12 Mart’a yetişmesini temin edeceğiz” diyen May, Brexit tarihinin ertelenmesine yönelik çağrılarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

”İnsanlar sanki bu sorunu çözecekmiş gibi Brexit’i ertelemekten bahsediyor. Tabii ki çözmez, sadece karar anını öteler. Ancak bir karar vermemiz gereken bir an gelecek. 29 Mart’ta AB’den bir anlaşmayla ayrılmamız hala mümkün.”

Çalışma Bakanı Amber Rudd, Adalet Bakanı David Gauke ve Ekonomi Bakanı Greg Clark, Daily Mail gazetesine yazdıkları ortak makalede, AB ile birkaç gün içinde anlaşmaya varılamaması halinde, Brexit tarihinin ertelenmesi gerekeceğini öngörmüştü.