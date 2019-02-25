İngiltere Hizbullah’ı terör listesine aldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Lübnan’daki Hizbullah’ın yanı sıra Afrika’da faaliyet gösteren Anasır el-İslam ve JNIM örgütlerinin de terör listesine alındığı bildirildi.

Değişikliğin 1 Mart’ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edildi.

İngiltere daha önce Hizbullah’ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

Bakanlık açıklamasında, yarından itibaren DHKP-C’nin kullandığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimlerinin de terör listesine alınacağı belirtildi.

İngiltere’de terör listesindeki bir gruba üye olmak veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Terör listesindeki örgütlere ait sembollerinin taşınması yasaklanıyor.

İSRAİL KARARDAN MEMNUN

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, siyasi kanadı dahil Lübnan Hizbullahı’nı bütünüyle terör örgütleri listesine almasından dolayı İngiltere’ye teşekkür etti.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Erdan, Hizbullah’ın siyasi kanadını terör örgütleri listesine almayan AB ülkelerine İngiltere’nin aldığı kararı takip etmeleri çağrısı yaptı.

Mesajında, İngiltere’nin kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdan, “Terörle gerçekten mücadele etmek isteyen herkes sahte ‘askeri’ ve ‘siyasi’ kanat ayrımını kabul etmemeli.” ifadesini kullandı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamayla, siyasi kanadı dahil Lübnan Hizbullahı’nı bütünüyle terör örgütleri listesine almıştı.

Değişikliğin 1 Mart’ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah’ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı. AA