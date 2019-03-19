İngiltere’de Brexit çıkmazı: Bir daha oylanamaz

İngiltere parlamentosu, May’in AB ile yaptığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak’ta ve 12 Mart’ta oylamış ve ezici çoğunlukla reddetmişti. Avrupa Birliği’nden tamamen ayrılmak isteyen Brexit yanlıları “anlaşmasız” Brexit’i şimdi daha olası olarak görüyorlar ancak hükümet AB’nin onaylaması halinde Brexit’i 29 Mart çıkış tarihinden sonraya ertelemeye çalışacağını açıkça belirtti.

Başsavcı Robert Buckland, “Büyük bir anayasal kriz içindeyiz” derken, yaptığı açıklamada May’in anlaşmaşını Avam Kamarası'nda oylamaya sunmanın bir yolunun parlamento oturumunu erken sona erdirmek ve yeni bir dönem başlatmak olabileceğini vurguladı.

İngiliz parlamentosunun 1604 yılına dayanan emsallerine göre, parlamento kurallarında milletvekillerinin reddettiği bir önerge veya yasa tasarısının, aynı şekliyle aynı dönem içinde Avam Kamarası’nda bir kez daha oylanamayacağı ifade ediliyor.

Bunun konuyla ilgili “son söz” olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Bercow, hükümetin daha önce oylananlarla aynı olmayan yeni bir teklif sunabileceğini söyledi.

May’in azınlık hükümetini destekleyen bu milletvekilleri şu ana kadar Brexit anlaşmasına karşı çıktılar. Bercow’un kararı İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma olasılığını artırmış göründüğü için May’in Muhafazakar Partisi’ndeki AB’ye muhalif olan parlamenterler tarafından memnuniyetle karşılandı.