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İngiltere’de eski Dışişleri Bakanı hakkında, yalan söylediği suçlamasıyla dava açıldı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkan adaylarından eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson hakkında dava açıldı. Johnson, 2016'daki Brexit referandumu öncesi "yalan beyanda bulunmak" ve "kamu görevini kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

20:29 -
Haberler Dünya
İngiltere’de eski Dışişleri Bakanı hakkında, yalan söylediği suçlamasıyla dava açıldı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması gerektiğini savunan ve Brexit lehine kampanya yürütenlerin başında gelen Johnson, İngiltere’nin AB’ye her hafta 350 milyon sterlin ödeme yaptığını söylemişti.

BBC’nin haberine göre, Boris Johnson aleyhindeki dava, İngiltere’nin AB’de kalması için kampanya yürüten Marcus Ball tarafından açıldı.

Johnson’ın avukatları ise davanın “siyasi nedenle” açıldığını ve bir “gösteri” olduğunu söylüyor.

İlk duruşması Londra’daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan dava daha sonra ceza mahkemesinde sürecek.

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