Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiltere’de hükümet krizi! Erken seçim kapıda

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Philip Lee'nin partisinden istifa ederek Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle Boris Johnson başbakanlığındaki hükümet, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

20:29 -
Haberler Dünya
İngiltere’de hükümet krizi! Erken seçim kapıda

Kuzey İrlanda’nın İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin 10 milletvekilinin dışarıdan desteğiyle ve 1 milletvekili farkla kurulan azınlık hükümetinin Başbakanı Johnson, Lee’nin Liberal Demokrat Parti’ye geçmesiyle hükümet etme çoğunluğunu yitirdi.

İLGİLİ HABERSkandal ima: Boris Johnson asılmalı!Skandal ima: Boris Johnson asılmalı!

Avam Kamarası’nda muhalefet partileri bugün, Johnson’ın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini önleyecek bir yasa çıkarmak üzere parlamento gündemini kendi kontrollerine almak için girişimde bulunacak. Muhafazakar Parti içinde Johnson karşıtı milletvekillerinin de muhalefetle hareket etmesi bekleniyor.

Johnson’ın oylamaları kaybetmesi durumunda erken seçim kararı alma ihtimali bulunuyor. AA

Son güncelleme: android-time 20:33 03.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more