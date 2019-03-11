İngiltere’de nefesler tutuldu: Oylama yarın

İngiltere parlamentosunda Avrupa Birliği’ne (AB) muhalif olan iki büyük ​​grup, May AB’den tavizler alamadığı için Brexit anlaşmasını reddedecekleri uyarısında bulundu. Parlamento, May’in Brexit planını 15 Ocak’ta yapılan oylamada büyük farkla reddederek May’i İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında katı sınırı önlemek için tasarlanan “backstop” sınır güvencesi hükmünde değişiklik yapılması için Brüksel'e dönmeye sevk etmişti.

İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den ayrılmasına sadece 18 gün kalırken, May şimdiye kadar Brexit anlaşmasında son dakika değişiklikler yapılmasını sağlayamadı. Eğer anlaşma tekrar reddedilirse, milletvekilleri Çarşamba günü 29 Mart’ta anlaşma yapmadan ayrılmayı oylayacaklar ve bunu da reddederlerse Perşembe günü Brexit’i ertelemeyi oylayacaklar.

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK”

May’in azınlık hükümetini destekleyen Demokratik Birlik Partisi’nin (DUP) genel başkan yardımcısı olan Nigel Dodds ve May’in Muhafazakâr partisinin AB karşıtı grubunda önde gelen isimlerden Steve Baker, May’in anlaşmasının reddedileceği konusunda uyardı. Avrupalı ​​yetkililer, hafta sonu görüşmelerinde hiçbir ilerleme kaydedilemediğini belirterek, May’in İngiltere'nin AB’den ayrılmasına sadece birkaç hafta kala taviz alma girişimlerinde bulunmasından duydukları hayal kırıklığını ifade etti.



Bir AB yetkilisi, “May, kendini köşeye sıkıştırdı, ikinci kritik oylama Salı günü yapılacak gibi görünüyor ama aynı zamanda bu oylama bu konuda yapılacak son kritik oylama olmayacak gibi görünüyor” dedi. Yetkili “Gerçekten artık bu işin bitmesini istiyoruz. Bu iş hiçbir yere varmıyor, bu yüzden (Brexit süresinin) uzatılması bile çıkmazı çözüme kavuşturmayabilir. Bizim çok fazla sabır ya da iyi niyetimiz kalmadı” dedi.