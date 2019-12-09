İngiltere’de şoke eden olay! Yanlışlıkla tahliye edilen şahıs 11 kişiye tecavüz etti

Akıllara durgunluk veren olay İngiltere’de yaşandı. Hırsızlık suçundan hüküm giyen McCann, infaz sisteminde yapılan bir hata nedeniyle Şubat ayında yanlışlıkla tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra yoğun şekilde uyuşturucu ve alkol kullanmaya başlayan 34 yaşındaki McCann, ilk cinsel saldırısını Nisan ayında Watford’da düzenledi.

İLGİLİ HABER Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı

McCann, iki hafta içerisinde Londra, Manchester ve Cheshire kentlerinde yaşları 11 ile 71 arasında değişen 11 kadın ve çocuğu silah zoruyla kaçırıp, defalarca cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra yakalanan McCann, mahkemeye sevk edildi. McCann, duruşmada; silahla alıkoyma, cinsel istismar ve tecavüz suçlarından suçlu bulundu ve 33 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.