İngiltere’den flaş Suriye çıkışı: Esad olduğu sürece açmıyoruz

Arap ülkeleri birbiri ardına Şam'daki Büyükelçiliklerini açıp, Beşar Esad yönetimini yeniden Arap Birliği’ne kabul etmeye hazırlanırken, İngiltere'den kritik bir çıkış geldi. İngiltere, “Kendi halkına karşı katliam yapan Esad yönetiminin meşruiyetini kaybettiğini” vurgulayarak, Şam'daki İngiltere Bülükelçiliği'nin Esad yönetimde oldukça yeniden açılmayacağını açıkladı.

İngiltere'nin Suriye Temsilcisi Martin Longden, paylaştığı Twitter mesajında, “Esad rejimi kendi halkına karşı uyguladığı katliamlar nedeniyle meşruiyetini yitirmiştir. Bu nedenle biz 2012'de Şam'daki İngiltere Büyükelçiliği'ni kapattık. Büyükelçiliği yeniden açmak gibi bir niyetimiz de yok. Bu kadar” ifadesini kullandı.

The Asad regime lost its legitimacy due to its atrocities against the Syrian people. We therefore closed the British Embassy in Damascus in 2012. We have no plans to reopen it. End of story.

— Martin Longden (@UKSyriaRep) 7 Ocak 2019