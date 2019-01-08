İngiltere’den flaş Suriye çıkışı: Esad olduğu sürece açmıyoruz

İngiltere'den Suriye'yle çarpıcı bir açıklama geldi. İngiltere’nin Suriye Temsilcisi Martin Longden, Esad gitmediği sürece Şam Büyükelçiliği'ni açmayacakları mesajını verdi.

Arap ülkeleri birbiri ardına Şam'daki Büyükelçiliklerini açıp, Beşar Esad yönetimini yeniden Arap Birliği’ne kabul etmeye hazırlanırken, İngiltere'den kritik bir çıkış geldi. İngiltere, “Kendi halkına karşı katliam yapan Esad yönetiminin meşruiyetini kaybettiğini” vurgulayarak, Şam'daki İngiltere Bülükelçiliği'nin Esad yönetimde oldukça yeniden açılmayacağını açıkladı.

İngiltere'nin Suriye Temsilcisi Martin Longden, paylaştığı Twitter mesajında, “Esad rejimi kendi halkına karşı uyguladığı katliamlar nedeniyle meşruiyetini yitirmiştir. Bu nedenle biz 2012'de Şam'daki İngiltere Büyükelçiliği'ni kapattık. Büyükelçiliği yeniden açmak gibi bir niyetimiz de yok. Bu kadar” ifadesini kullandı.