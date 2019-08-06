İngiltere’den Rusya’yı kızdıracak çıkış: Yetkileri sınırlandırın

İngiltere'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Christopher Yvon'un Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre, Moskova'yı İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlayan Gale, İngiltere heyetinin büyük kısmının, Rusya'nın AKPM'deki yetkilerinin iade edilmesine karşı ve ‘sözleşmenin koşulları tanınana kadar’ yaptırımların devam etmesinin taraftarı olduğunu söyledi.

Rus heyetinin, ‘taahhütlerini ve AKPM'nin standartlarına uyma sözünü yerine getirme niyetinde olmadığını’ iddia eden Gale, “Bakanlar Komitesi'nin bu konuyu eylülde inceleyeceğini umuyorum. Ayrıca Parlamenter Meclisi'nin son kez toplanacağı ekim başlarında bu konuya dönmemiz gerekir” dedi.