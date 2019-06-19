İngiltere’nin başbakan adayı: Türk büyük dedem görse gurur duyardı

Siyasi ve diplomatik bir krizle karşı karşıya kalan İngiltere’de gündem Boris Johnson… Ülkede iktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışını önde götüren eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ilk defa katıldığı tartışma programında diğer 4 adayla kozlarını paylaştı.

31 Ekim’de İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması beklenirken Boris Johnsun'ın “güvenilir bir çıkış planı” sunamaması dikkat çekti. Diğer adayların hiçbiri de Brexit hakkında net bir çözüm önermedi. Tartışma programında ayrıca Johnson’a burkalı kadınları “posta kutusuna” benzettiği ifadeleri de dahil İslam karşıtı olarak değerlndirdiği açıklamaları hatırlatıldı. Bunun üzerine Johnson, gazetecilik yaptığı son 20-30 sene içinde yazdığı makalelerden alınan ifadelerinin büyütüldüğünü savunarak, “Elbette ki sözlerimin neden olduğu sorundan dolayı üzgünüm” dedi.

‘Türk büyük dedem başbakan olduğumu görseydi bundan gurur duyardı’

Johnson büyük dedesinin de Türk ve Müslüman olduğunu vurgulayarak, “Eğer kendisi bugün benim bu ülkenin başbakanı olacağımı görseydi bundan çok gurur duyardı” diyerek İslam karşıtı fikirlerinin olmadığını savundu. Muhafazakar Parti liderliğinin ve başbakanlığın en güçlü adaylarından Boris Johnson yarışın ikinci turunda 126 oy alarak açık ara en çok oyu alan isim oldu. En yakın rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 oyda kaldı.

Oylamanın üçüncü turu çarşamba günü yapılacak. İki aday kalana kadar devam edecek turların ardından partinin yaklaşık 125 bin üyesi, posta yoluyla bu iki isim arasından yeni lideri seçecek. Brexit’in sıkı taraftarı olan Boris Johnson’ın İngiltere’nin yeni Başbakanı olacağına kesin gözüyle bakılıyor.