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İngiltere’nin başına geçecek ismin PKK’ya ilişkin skandal sözleri ortaya çıktı

İngiltere'de Muhafazakâr Parti liderliğini 92 bin 153 oyla kazanan Boris Johnson, ülkenin 77'nci başbakanı olacak. Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı olan ve linç edilerek öldürülen Ali Kemal'in torunu olan Johnson'ın terör örgütü PKK ile ilgili 2015 yılında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

Sozcu.com.tr
17:19 -
Haberler Dünya
İngiltere’nin başına geçecek ismin PKK’ya ilişkin skandal sözleri ortaya çıktı

Londra Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, 24 Kasım 2015’te, ITV News’e verdiği bir mülakatta, terör örgütü PKK’yı desteklediğini ifade etmişti.

Boris Johnson, o günlerde Londra’nın kuzeyinde yaşayan Silhan Özçelik adlı bir kadının İngiltere tarafından da ‘terör örgütü’ olarak kabul edilen PKK’ya katılmak için plan yapmaktan 21 ay hapis cezası almasına ilişkin konuşmuştu.

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Johnson, “PKK ve Peşmerge’ye çok sempati duyuyorum ve hukuk sisteminin bunu yansıtmasını ve onun absürt bir ceza yerine makul bir muamele görmesini umuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Özçelik’in ailesi o dönemde terör örgütü PKK üyeleri IŞİD’e karşı savaştığı gerekçesiyle cezaya itiraz etmişti. Aile, bu bağlamda İngiltere hükümeti ile PKK’nın aynı amaca sahip olduğunu savunmuştu.

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Son güncelleme: android-time 17:24 23.07.2019
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