Instagram’a 13 yaş sınırı geliyor!

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, küçük yaştaki kullanıcıları denetlememesi nedeniyle ‘çocuk güvenliği yasalarını ihlal etmekle’ eleştiriliyordu.

Konuyla ilgili yeni bir adım attığını duyuran Instagram, uygulamaya yeni kaydolacak kişilere 13 yaş sınırı getireceğini açıkladı.

Buna göre Facebook ile Instagram, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını kilitlemek üzere yeni moderatörler görevlendirdi.

Söz konusu politika değişikliğine ilişkin yayınlanan bir blog yazısında “Yaş bilgisini sormak küçük yaştaki kullanıcıların Instagram’a kaydolmasını önleyecek ve onları koruyacak” ifadelerine yer verildi.

Bu adım aynı zamanda uygulamayı Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası’yla (COPPA) uyumlu hale getirmeyi de amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, kullanıcılardan istenecek yaş bilgisinin diğer kullanıcılarla paylaşılmayacağı belirtildi.