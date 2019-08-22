Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Interpol’den uyuşturucu çetesi lideri Polonyalı güzele kırmızı bülten

Interpol, uyuşturucu çetesine liderlik yaptığı gerekçesiyle Polonyalı Magdalena Kralka için kırmızı bülten çıkardı.

19:14 -
Haberler Dünya
Interpol’den uyuşturucu çetesi lideri Polonyalı güzele kırmızı bülten

Polonya polisi, bir uyuşturucu çetesine liderlik yaptığı gerekçesiyle Polonyalı Magdalena Kralka’yı arıyor. 2 yıl süresince Polonya’nın Malopolski ve Zachodniopomorski bölgelerinde 65 kilo uyuşturucu dağıtmakla suçlanan Kralka için polisin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

İLGİLİ HABERPolonya'da korkunç patlama!Polonya'da korkunç patlama!

Güzelliğiyle dikkat çeken uyuşturucu çetesi lideri Magdalena Kralka’nın yakalanması için sosyal medyadan da duyuru yapan polis, Kralka’nın çete liderliğini 2017 yılında bir önceki liderin tutuklanması üzerine üstlendiğini bildirdi. Kralka yönetiminde 65 kilo marijuana ve kokainin Polonya’nın Malopolski ve Zachodniopomorski bölgelerinde dağıtıldığını belirleyen ekipler, 30 yaşındaki Kralka için Interpol’den de kırmızı bülten çıkarttırdı.

İLGİLİ HABERPolonyalı turistlerin üzerine yıldırım düştü: 3 ölü, 22 yaralıPolonyalı turistlerin üzerine yıldırım düştü: 3 ölü, 22 yaralı

Sarı saçlı, yeşil gözlü olan 1,72 boyundaki çete lideri Kralka’nın son ikamet yerinin Krakow kenti olduğunu ifade eden polis, konuya ilişkin bilgisi olan kişileri Krakow polisiyle iletişime geçmeye çağırdı. Polis, Kralka’nın kaçmasına ya da saklanmasına yardımcı olacak kişilerin de 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağını hatırlattı. İHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more