Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Irak Cumhurbaşkanı Salih’ten rest: İdani’ye görev yok, istifaya hazırım

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Esad İdani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
16:26 -
Haberler Dünya
Irak Cumhurbaşkanı Salih’ten rest: İdani’ye görev yok, istifaya hazırım

Cumhurbaşkanı’nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Bina Koalisyonu’nun adayı Esad İdani’ye hükümeti kurma teklifi sunmayacağını içeren yazıyı Meclis’e gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Salih’in şu ifadeleri yer aldı:

“Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmeye hazır olduğumu ve bunu Meclis’teki milletvekillerinin tasarrufuna bırakacağımı bildiriyorum. Onlar, halkın temsilcileri olarak uygun olana karar verecekler. Halka hizmet etmeyen bir mevkiden hayır gelmez.”

AA’nın aktardığına göre Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e, İran’a yakın Şii siyasi tarafların başbakan adaylarını kabul ettirmek için baskı uyguladığı ifade ediliyor.

Başbakan Cumhurbaşkanı Irak İran istifa Meclis
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more