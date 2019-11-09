Irak ordusu duyurdu: ABD üssüne füze atan IŞİD’liler öldürüldü

Orduya bağlı Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Musul’un güneyindeki Kayyara Askeri Hava Üssü’ne dün akşam 17 katyuşa füzesinin atılması sonrası, bölgede terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik bir operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Operasyonda IŞİD’li 3 teröristin öldürüldüğü ve 3 aracın da imha edildiği kaydedildi.

AA’nın aktardığına göre Musul’un güneyinde ve kent merkezine 70 kilometre mesafede yer alan askeri hava üssü, terör örgütü IŞİD’den alındığı 2016’dan bu yana ABD askerlerince kullanılıyor.

ABD askerleri, Musul’u IŞİD’den kurtarma operasyonu kapsamında, söz konusu hava üssünde Irak güvenlik güçlerine danışmanlık hizmeti veriyordu.

Terör örgütü IŞİD Temmuz 2017’de Musul’dan büyük oranda temizlenmesine rağmen, örgüt unsurları özellikle kentin kırsal bölgelerinde konuşlanmaya devam ederek zaman zaman saldırılar düzenliyor.