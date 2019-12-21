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Irak’ta Cumhurbaşkanı Salih için çanlar çalıyor! 150 vekil imza topladı

Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in 15 gün içinde hükümeti kurma görevini bir adaya vermemesi üzerine milletvekilleri harekete geçti. İmza toplayan 150 vekil, Salih'in azledilmesi için başvuruda bulundu.

Sozcu.com.tr
12:14 -
Haberler Dünya
Irak’ta Cumhurbaşkanı Salih için çanlar çalıyor! 150 vekil imza topladı

Irak Meclisi’ndeki Şii Fetih Koalisyonu’nda yer alan Sadikun Grubu Milletvekili Uday Awwad, Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, Salih’in meclisin en büyük koalisyonunun adayına 15 gün içerisinde hükümeti kurma görevi vermeyerek anayasal suç işlediğini belirtti.

150 milletvekilinin imzasının yer aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in görevinden azledilmesi istendi.

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının 15 gün içinde bir adaya hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Ancak söz konusu durumda bu sürenin dolmasının üzerinden 2 gün geçti.

Irak’ta 1 Ekim’den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım’da görevinden istifa ettiğini bildirmişti. (AA)

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Son güncelleme: 12:29 21.12.2019
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