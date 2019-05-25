Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Irak’ta Sadr yanlılarından ‘uzak durun’ gösterisi

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, başkent Bağdat ve ülkenin bazı illerinde Irak'ın "ABD-İran çekişmesinden uzaktutulması" talebiyle gösteri düzenledi.

Sozcu.com.tr
09:34 -
Haberler Dünya
Irak’ta Sadr yanlılarından ‘uzak durun’ gösterisi

Başkent Bağdat’ın Tahrir Meydanı’nda toplanan göstericiler, Irak’ın bölgedeki “İran-ABD çekişmesinden uzak tutulmasını” istedi.

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr’ın Bağdat’taki temsilcisi İbrahim el-Cabiri, gösteride yaptığı konuşmada, çok sayıda Iraklının, ülke genelinde
düzenlenen gösterilere katılmak üzere sokağa çıktığını ve halkın savaşlardan korunması için hükümetten gerçek barış ve egemenlik yollarını aramasını talep ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Cabiri, “Irak halkına başka bir savaşın daha dayatılmasını istemiyoruz” dedi.

ABD, iki hafta önce İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İran savaş isterse bu İran’ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD’yi tehdit etme” ifadelerini kullanmıştı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more