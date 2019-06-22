İran, ABD’nin insansız hava aracının vurulduğu yeri gösterdi!

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı’nda yaşanan savaş gerilimi tırmanarak devam ediyor. Önceki gün İran’ın düşürdüğü ABD’nin insansız hava aracı üzerine Amerikalılar harekete geçerek İran’ın bazı hedeflerini vurmak istemiş ancak ABD Başkanı Trump 150 kadar insanın saldırıda hayatını kaybetme ihtimali üzerine saldırıdan vazgeçtiğini açıklamıştı.

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Düşürülen insansız hava aracıyla ilgili tartışmalar devam ederken İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bir görsel paylaşımıyla ABD’ye ait insansız hava aracının İran hava sahasında düşürüldüğünü öne sürdü.

Zarif paylaşımında “Son bir görsel: Kırmızı nokta İran sınırını ihlal eden insansız hava aracının vurulduğu yer; ve ABD’nir sınırları” ifadelerini kullandı.

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