İran lideri ‘düşman’ ABD’de planını sunacak

Suudi Arabistan ve ABD, 14 Eylül’de Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tutuyor.

İran, Yemen’in Husiler tarafından üstlenilen saldırıya dahil olduğunu reddediyor. İran’a bağlı Husiler şu anda Yemen’in iç savaşında Suudi öncülüğündeki koalisyonla mücadele ediyor.

Ruhani resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada “Bu yıl Birleşmiş Milletler’de dünyaya, İran İslam Cumhuriyeti’nin bölge ülkeleriyle işbirliği yaparak ve bölge ülkelerinin yardımı ile Basra Körfezi ve Umman Denizi’nin güvenliğini sağlayabilecek bir plan sunacağız” dedi.

BUGÜN ABD’YE GİDİYOR

İran’ın resmi IRNA haber ajansında yer alan habere göre İran Cumhurbaşkanlığı’nda iletişim görevlisi Ruhani’nin bugün New York’a gidip perşembe günü Tahran’a döneceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıların ardından cuma günü Suudi Arabistan’ın hava ve füze savunmalarını desteklemek için ABD birlikleri göndermeyi onaylamıştı.

Ruhani, bölgedeki yabancı kuvvetlerin varlığının petrol ve sevkıyat için güvensizlik yaratacağını söyledi. (REUTERS)