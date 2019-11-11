İran’da çarpıcı gelişme… Ruhani ambargo için tarih verdi

İran devlet televizyonunun haberine göre, Rafsancan kentinde halka hitap eden Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkması ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemeleri nedeniyle başlayan “İran’ın nükleer anlaşmada kalıp kalmayacağı” yönündeki tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ruhani, “Eğer nükleer anlaşmada kalmaya devam edersek önümüzdeki yıl çok önemli siyasi, güvenlik ve savunma hedefimize ulaşacağız” dedi.

AA’nın aktardığı habere göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla 2015 yılından bu yana İran’a silah alım-satım yasağı uygulandığını hatırlatan Ruhani, “2231 sayılı BMGK kararı uyarınca, eğer biz nükleer anlaşmada kalmaya devam edersek, silah alım-satım yasağı kaldırılacaktır. Böylece istediğimiz silahı alıp satacağız” ifadelerini kullandı.

İran’ın istediği takdirde hemen bugün nükleer anlaşmadan çekilebileceğini dile getiren Ruhani, ancak bu takdirde söz konusu kazanımı kaybedeceklerini belirtti.