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İran’da çekirge istilası uyarısı

Geçen aylarda İran'ın güney ve güneybatı kesimlerindeki tarım alanlarında görülen çekirge istilasında bir aya kadar ikinci bir dalga beklendiği uyarısında bulunuldu.

12:49 -
Haberler Dünya
İran’da çekirge istilası uyarısı

İran Zirai Mücadele Teşkilatı Başkanı Dr. Muhammed Rıza Dergahi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, çekirge istilasında bir aya kadar ülkenin güneyindeki Buşehr, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde etkili olacağı düşünülen yeni bir dalga beklendiğini söyledi.

Çekirge istilasıyla mücadele kapsamında yaklaşık 5 aydan bu yana 570 bin hektar arazinin ilaçlandığını belirten Dergahi, “Bu mücadelede 28 milyar tümen (yaklaşık 12 milyon 450 bin Türk lirası) harcandı. Şu an 8 eyalette 2 bin kişi 950 araçla çekirgeye karşı ilaçlama çalışması yürütmektedir. Bu afetin yeni dalgası bir aya kadar Buşehr, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde etkili olacaktır” dedi.

Dergahi ayrıca İran’ın güneyindeki 8 eyalette yağışların artması ve bölge ülkelerinin çekirge istilasıyla gereken mücadeleyi yapmamasının İran’daki çekirge istilasının artmasında etkili olduğunu ifade etti.

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