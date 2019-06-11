İran’da çekirge istilası uyarısı

İran Zirai Mücadele Teşkilatı Başkanı Dr. Muhammed Rıza Dergahi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, çekirge istilasında bir aya kadar ülkenin güneyindeki Buşehr, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde etkili olacağı düşünülen yeni bir dalga beklendiğini söyledi.

Çekirge istilasıyla mücadele kapsamında yaklaşık 5 aydan bu yana 570 bin hektar arazinin ilaçlandığını belirten Dergahi, “Bu mücadelede 28 milyar tümen (yaklaşık 12 milyon 450 bin Türk lirası) harcandı. Şu an 8 eyalette 2 bin kişi 950 araçla çekirgeye karşı ilaçlama çalışması yürütmektedir. Bu afetin yeni dalgası bir aya kadar Buşehr, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde etkili olacaktır” dedi.

Dergahi ayrıca İran’ın güneyindeki 8 eyalette yağışların artması ve bölge ülkelerinin çekirge istilasıyla gereken mücadeleyi yapmamasının İran’daki çekirge istilasının artmasında etkili olduğunu ifade etti.