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İran’da düğün salonunda gaz sobası patladı: 11 ölü

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde bir düğün salonunda gaz sobasının patlaması sonucu 11 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

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Haberler Dünya
İran’da düğün salonunda gaz sobası patladı: 11 ölü

Kürdistan Vali Yardımcısı Hüseyin Hoşikbal, devlet medyasında yer alan açıklamasında, akşam saatlerinde eyaletin Sakız ilçesindeki bir düğün salonunda gaz sobasına uzanan borudaki kaçak nedeniyle patlama meydana geldiğini belirtti.

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Hoşikbal, patlama sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralandığını aktardı. Sakız’daki devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Hoşikbal, olayın terör saldırısı olduğu yönündeki iddiaları da reddetti. AA

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