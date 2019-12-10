İran’daki internet kesintisinin günlük bedeli 176 milyon dolar!

İran devlet medyasındaki haberlere göre Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Hüseyni, ülkedeki internet kesintilerinin ekonomiye verdiği zarara ilişkin bilgi verdi.

Ülkedeki siyasi risklerin ekonomik ortama da gölge düşürdüğünü ve bunun teknoloji ile inovasyon alanındaki çalışmaların gelişmesini zorlaştırdığını ifade eden Hüseyni, “Hazırlanan raporlara göre, teknoloji alanında iş yapanlar, internet kesintilerinden dolayı günlük 176 milyon dolar zarar etti. Meclis, bu alanda iş yapanların zararlarını asgariye indirmek için internet erişimi ve bağlantısının engellenmesine sınırlama getirmeli” dedi.

Fatma Hüseyni, internet kesintilerinin ülkedeki birçok kurum ve işletmenin de işlerini aksattığını belirtti.

9 GÜNÜ AŞKIN SÜRE VERİLMEDİ

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan benzin zammı protestolarının önüne geçmek amacıyla 16 Kasım’da internete erişim engellenmişti. 25 Kasım’da ülkenin birçok bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı.

Cep telefonlarının internet bağlantısı ise 27 Kasım’dan itibaren erişime açılırken Huzistan ve Sistan-Beluçistan’a geçen hafta internet verilmeye başlanmıştı.