İran’dan ABD’ye Kaşıkçı tepkisi: Bir insanı testere ile parça parça etseniz bile…

İran devlet televizyonuna göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran’da düzenlenen İnsan Hakları ve İnsanlık Onurunu Anma Günü törenine katıldı.

Zarif, burada yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin Suudi Arabistan ve İsrail’deki ciddi insan hakları ihlallerine rağmen bu ülkelere desteğine tepki gösterdi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine rağmen ABD yönetiminin Riyad’a desteğini sürdürmesine ilişkin Zarif, “Bir güç merkezi ile yakın bağlarınız varsa tüm eylemleriniz haklı gösterilebilir. Hatta bir insanı testere ile parça parça etseniz bile en büyük askeri anlaşmalardan fayda sağlayabilirsiniz” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in Filistin topraklarını işgali ve insan hakları ihlallerine de işaret eden Zarif, “Siyonist rejim Filistin topraklarını 70 yıldır işgal altında tutuyor.” dedi. Zarif, buna karşın ABD’nin İsrail’in işgal ve insan hakları ihlallerini görmezden geldiğini belirtti.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.