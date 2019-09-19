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İran’dan ABD’ye savaş yanıtı: Topyekün savaşa neden olur

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudilerin ve ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahalesinin topyekün bir savaşa dönüşeceği uyarısında bulundu.

18:49 -
Haberler Dünya
İran’dan ABD’ye savaş yanıtı: Topyekün savaşa neden olur

CNN televizyonuna konuşan Zarif, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun petrol tesislerine saldırıyla ilgili ABD ve Suudi Arabistan tarafından İran’a yöneltilen suçlamaları reddetti.

Saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Zarif, “Bizim yapmadığımızı biliyorum. Husilerin saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptıklarını da biliyorum” dedi.

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TOPYEKÜN SAVAŞ

Tahran’ın saldırıda rolü olduğuna ilişkin “aldatıcı” iddialara dayanarak, ABD veya Suudi Arabistan tarafından İran’a yönelik bir saldırının topyekün bir savaşa neden olacağını belirten Zarif, “Askeri bir çatışmaya girmek istemediğimiz konusunda çok ciddiyim ancak topraklarımızı savunmaktan bir an geri durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Zarif, İran’a yönelik muhtemel bir askeri saldırının büyük kayıplara yol açacağını vurguladı.

ABD CNN Dışişleri Bakanı İran saldırı Suudi Arabistan Tahran
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