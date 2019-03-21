İran’dan Ankara’ya ikinci yalanlama: Ortak operasyon yok

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre Shekarchi, “İran silahlı kuvvetlerinin sınır bölgesinde Türk ordusuyla ortak bir operasyonu olmadı” dedi. İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İranlı ve Türk yetkililerin hafta başında iki ülkenin sınır hattında PKK’ya karşı “eşzamanlı ve koordineli” başlatılan ortak operasyon hakkında telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve operasyonun bir süre daha devam etmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18 Mart’ya İran’la PKK’ya ortak operasyon yapıldığını belirterek “Daha önce de yapıldı ama bu daha kapsamlı bir şey oldu. Bunu devam ettirecekler” demiş ancak İran ordusundan bir kaynak İran silahlı kuvvetlerinin bu operasyonun bir parçası olmadığını söylemişti.

